Etals garnis et bourses un peu moins remplies, la complexe équation du réveillon

"Pour les fêtes, on défend votre porte-monnaie. Par contre, on l'allège", harangue l'un des vendeurs. Ici, c'est simple, "on a augmenté nos prix de 10% depuis dix ans, pas plus", jure la patronne. Avec des promotions intéressantes - une cassolette offerte pour deux achetées -, "on fait moins de marge, mais on se rattrape sur la quantité, il y a toujours du monde chez nous".

Les clients sont attentifs aux prix, car l'inflation est passée par là. En moyenne cette année, la hausse des prix atteindrait 5,7%, avant de tomber à 2,5% en 2024, selon l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH). Forcément, cela joue sur le pouvoir d'achat des Français.

Laurent Bellanger, quinquagénaire, est commerçant sur ce marché depuis 1990, où il vend plaids et nappes aux couleurs de Noël. Il dit avoir vu la différence: "Il y a moins de clients, les gens vont au marché de Belleville qui est moins cher. Ce n'est plus du tout comme avant", juge-t-il.