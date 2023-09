Etex poursuit sa croissance malgré le ralentissement du secteur de la construction

Le résultat d'exploitation récurrent (rebitda) s'est élevé à 397 millions d'euros, en raison de la solidité des marges. Le bénéfice net de la société s'affiche quant à lui à 198 millions d'euros, en hausse de 46,8% sur un an.

Au cours des douze derniers mois, la dette financière nette d'Etex a légèrement diminué, passant de 1,1175 million d'euros fin juin 2022 à 1,1140 million d'euros un an plus tard. Cette évolution a été possible grâce à une "génération de liquidités positive sur le second semestre 2022 et les six premiers mois de 2023, partiellement compensée par les montants des récentes acquisitions stratégiques effectuées en mai et juin 2022".