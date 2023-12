Etex s'empare de l'entreprise polonaise Scalamid

"Cette opération stratégique offre de nouvelles possibilités pour les designs des clients et renforce l'engagement d'Etex à faire progresser l'innovation dans l'industrie de la construction légère", s'est félicitée l'entreprise, qui exploite déjà en Pologne un total de six sites.

Scalamid, dont l'équipe est près de Poznan en Pologne, exploite une ligne de production et de finition de panneaux de fibres-ciment "disposant d'un potentiel d'expansion", d'après Etex. La "technologie acquise grâce à cet accord permet d'imprimer des dessins, des images et des couleurs directement sur les panneaux de fibres-ciment, offrant ainsi de nouvelles options aux architectes, aux concepteurs et aux clients d'Etex".