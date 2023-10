Euronav confirme l'existence de discussions, la cotation reprend

Le transporteur maritime Euronav a confirmé, jeudi après-midi, que des discussions étaient en cours entre ses deux principaux actionnaires, la Compagnie maritime belge (CMB) et Frontline, au sujet du rachat par la première des parts que détient la seconde. La cotation, suspendue à la Bourse de Bruxelles à la mi-journée, a repris dans la foulée de la communication.

Les discussions portent sur l'acquisition par la CMB (de la famille Saverys) des parts de Frontline dans Euronav (26,12%) au prix de 18,43 dollars par action. La CMB lancerait ensuite une offre publique obligatoire au même prix. Le groupe norvégien Frontline, de son côté, rachèterait 24 pétroliers VLCC de la flotte d'Euronav pour un total de 2,35 milliards de dollars.

"Les discussions entre les parties sont bien avancées", note Euronav. "Mais l'on ne peut être certain qu'elles aboutiront." Elles sont notamment dépendantes d'approbations en interne, des actionnaires et par la suite, des autorités de concurrence et de marchés concernées.