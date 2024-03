Euronav rate la marche du BEL 20 nouveau

D'Ieteren (199,30) s'appréciait de 1% tandis que Solvay (23,61) et UCB (105,60) se distinguaient par des hausses de 1,6 et 1,2%, Syensqo (81,62) gagnant 0,3% tandis que Galapagos (31,00) et arGEN-X (338,10) reculaient de 0,8 et 1,4%.

AB InBev (55,61) et Ageas (39,98) valaient 0,4 et 0,2% de plus que vendredi KBC (68,58) reculant par contre de 0,7% en compagnie de l'autre nouvelle venue, Lotus Bakeries (8.600), qui cédait 0,9%.