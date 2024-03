Euronav trébuche à son entrée dans le BEL 20

Le poids-lourd arGEN-X (333,20) chutait de 2,80% en compagnie de Syensqo (80,75) et Galapagos (30,99) qui perdaient 0,79 et 0,86%, Solvay (23,44) et UCB (107,55) s'appréciant par contre de 0,90 et 3,02%.

AB InBev (55,18) et KBC (68,50) étaient négatives de 0,38 et 0,78% contrairement à Ageas (40,14) qui gagnait 0,60%, Elia (96,75) et Aedifica (52,50) valant 0,16 et 0,96% de plus que vendredi.

La BNB (498,00) conservait par ailleurs une avance de 4,4%, Tubize (87,20) et Vande Velde (34,05) progressant de 4,5 et 5,9%, Belysse (0,784) et Agfa-Gevaert (1,128) de 10,7 et 6%, Immobel (25,05) et Inclusio (13,50) de 3,9%.

Sorties du BEL 20, Aperam (27,69) et Proximus (7,40) étaient négatives de 0,3 et 2,8% tandis qu'EVS (33,50) reculait de 2,2%, Colruyt (42,54) et Ahold Delhaize (27,15) de 1,5%.