Eurostar annule tous les trains à destination et en provenance de Londres samedi

Eurostar a annoncé l'annulation de tous ses trains à destination et en provenance de Londres aujourd'hui/samedi, soit 41 trains au total, bloquant environ 30.000 passagers à la veille des festivités du Nouvel an. C'est ce qu'indique l'opérateur du service de trains à grande vitesse dans une nouvelle mise à jour sur le réseau social X, anciennement Twitter. Cette mesure est due à l'inondation d'un tunnel ferroviaire près de Londres.

Eurostar demande aux passagers de ne pas se rendre à la gare, sauf s'ils possèdent un billet échangé pour un train qui circule.

Les inondations dans le tunnel entre la gare de Saint Pancras international, la gare de départ et d'arrivée des Eurostar dans la capitale britannique, et celle d'Ebbsfleet, dans le sud-est de l'Angleterre, "ne se sont pas améliorées et les services ferroviaires ne peuvent pas fonctionner", explique Eurostar.