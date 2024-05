Eurostar se prépare au nouveau système de sécurité prévu aux frontières de l'UE en octobre

La compagnie ferroviaire Eurostar assure qu'elle sera prête pour l'entrée en vigueur de nouvelles mesures aux frontières de l'UE en octobre et a dévoilé mardi les aménagements en cours au départ de Londres, d'un coût de 10 millions d'euros.

Eurostar, dont les trains empruntent le tunnel sous la Manche entre Londres et le continent, et HS1 affirment qu'au final le temps pour les procédures en gare ne sera que marginalement rallongé à partir du 6 octobre, la date communiquée par l'UE pour l'entrée en vigueur du système automatisé d'entrée et sortie de l'UE (EES). La compagnie continuera à recommander aux voyageurs d'arriver à Londres St Pancras 60 à 90 minutes avant le départ.

Les Britanniques ou non-Européens qui ne détiennent pas de visa de séjour européen devront procéder à un enregistrement préalable en ligne ou sur une application, puis s'enregistrer sur une borne à l'arrivée en gare de St Pancras à Londres.