Eurostar a transporté 1,9 million de voyageurs durant les Jeux olympiques et paralympiques

Durant l'été, Eurostar a transporté les équipes olympiques belges, allemandes, britanniques et néerlandaises, ainsi que les délégations paralympiques belges, britanniques et néerlandaises. Ces sept équipes ont représenté environ 2.000 athlètes sur plus de 900 trains, dont six affrétés spécialement pour leur retour de Paris.

Aucune autre entreprise de transport n'a travaillé en partenariat avec autant d'équipes différentes, soulignait-on fin juin chez Eurostar.