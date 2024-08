EVS devient actionnaire de TinkerList

Tinkerlist est le développeur de Cuez, une plateforme de script et de montage basée sur le cloud, conçue pour simplifier la production de spectacles en direct de haute qualité, d'émissions, de radio, de (e)sports et d'autres événements. EVS et TinkerList vont unir ainsi leurs forces pour simplifier les processus de production en direct, explique EVS.

La valeur de la transaction représente un investissement total inférieur à 3 millions d'euros.