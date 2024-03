Exki se dote d'un nouveau CEO

Fondée en 1999 dans le but d'offrir une alimentation saine et durable, l'enseigne compte 77 établissements dans 6 pays européens. La plupart se trouvent en Belgique (38 restaurants) et en France (32 restaurants), en partie en propre et en partie en franchise.

"La période difficile du Covid est désormais derrière nous. Aujourd'hui, Exki est prêt à repartir à la conquête des citadins et des voyageurs pressés et conscientisés en Europe. Avec son vaste bagage international, Stan Monheim est la personne idéale pour poursuivre notre aventure et déployer notre concept", estime Frédéric Rouvez. Le co-fondateur de l'entreprise en restera co-actionnaire et membre du conseil d'administration.