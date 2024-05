Expectatifs, le BEL 20 et ses voisins ont terminé dans le désordre

Les immobilières WDP (26,86) et Cofinimmo (60,10) se distinguaient par des hausses de 2,36 et 1,86% tandis que Aedifica (59,75) s'appréciait de 1,62%.

Ageas (45,78) suivait avec une baisse de 2,84% tandis que Ackermans (164,30) et Elia (92,30) reculaient de 0,84 et 0,59% pour des hausses respectives de 1,23 et 1,60% compte tenu de leurs détachements de coupons.

Solvay (34,31) repassait de justesse de 0,26% dans le vert, rejoignant ainsi Galapagos (25,28) et Syensqo (92,66) qui étaient positives de 1,44 et 1,07%, contrairement à UCB (126,50) qui cédait 0,55%.

AB InBev (57,62) et Lotus Bakeries (9.800) étaient négatives de 0,07 et 0,51%, KBC (66,70) gagnant par contre 0,09%.

Sofina (220,60) et GBL (69,90) valaient de même 1,66 et 1,30% de plus que la veille, Melexis (83,40) et D'Ieteren (202,80) progressant de 1,28 et 0,50%.

Immobel (28,10) et Care Property Invest (14,98) bondissaient par ailleurs de 7,2 et 3,4%, Belysse (0,925) et Agfa-Gevaert (1,18) progressant de 2,8 et 2,1%, Greenyard (6,36) et Colruyt (47,06) de 2,9 et 1%, Aperam (26,50) et Unifiedpost (3,37) de 2,1% chacune. Recticel (14,14) était également positive de 2,46% compte tenu de son détachement de coupon.

Biosenic (0,0188) et Nyxoah (8,34) remontaient enfin de 3,3 et 3,2%, Fagron (18,52) et Onward Medical (5,30) s'appréciant de 2,3 et 1,9%.

Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 1,0845 USD, contre 1,0815 la veille. Le lingot d'or se négociait autour de 69.570 euros, en recul de 130 euros.