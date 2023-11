Explosion rue de Trévise à Paris: les investigations sont terminées

Les parties peuvent adresser aux juges d'instruction leurs observations ou des demandes d'actes. Il reviendra ensuite au parquet de prendre ses réquisitions, puis les magistrats instructeurs ordonneront ou non un procès devant le tribunal correctionnel.

Les juges d'instruction ont annoncé le 17 octobre avoir terminé leurs investigations sur l'explosion en janvier 2019 rue de Trévise, à Paris, qui avait fait quatre morts et des dizaines de blessés, a indiqué vendredi le parquet, confirmant une information du Parisien.

"On a déjà perdu tellement de temps dans cette affaire... Que la justice passe enfin", a réagi Me Olivier Morice, avocat en partie civile.

"La Ville de Paris continue de considérer qu'aucune faute à l'origine de d'accident n'a été commise par ses services", a rappelé son avocate, Me Sabrina Goldman. Elle plaide que "l'origine de ce drame reste incertaine malgré les expertises réalisées au pénal, en témoigne l'analyse de la canalisation de gaz récemment faite dans le cadre de la procédure civile qui met à mal les hypothèses de causalité posés jusqu’ici et qui justifient d'autres mises en cause".

Le 12 janvier 2019, rue de Trévise dans le IXe arrondissement, une explosion avait tué quatre personnes, dont deux pompiers; 66 personnes avaient été blessées, environ 400 sinistrées.