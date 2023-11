Exposition d'anciens oblitérateurs orange de la Stib revisités par des artistes

Retirés des véhicules et stations de la société bruxelloise des transports en 2016, les anciens oblitérateurs orange de la Stib ont été confiés à l'entreprise l'Ouvroir, qui les a transformés en boîtes à clés "Sésame" avec la complicité du designer Pierre-Emmanuel Vandeputte, de REcy-K et de Bruxelles-Propreté, dans une optique à la fois écologique et sociale.

Dans le cadre de cette collaboration, des artistes ont transformé les 100 derniers exemplaires en œuvres d'art. Ces dernières sont visibles du 25 novembre au 3 décembre au Beer Shop à la Bourse, de 10h00 à 19h00.