Extensions en vue des infrastructures ferroviaires au North Sea Port

Le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel réalise actuellement des travaux d'extension au faisceau de voies Mercator du port gantois de North Sea Port. Entamés l'année dernière, ces travaux doivent se terminer en 2025 et soutenir les ambitions visant à renforcer la multimodalité du port.

L'investissement de quelque 12,5 millions d'euros, soutenu financièrement par le gouvernement fédéral et des subsides de la Commission européenne, permettra de renforcer la pertinence du transport de marchandises par le rail et de réduire de ce fait le transport routier, plus polluant.

Le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), a rappelé mercredi la volonté du gouvernement de doubler le volume de transport par le rail d'ici 2030.