ExxonMobil: pour atteindre la neutralité carbone, il faut accepter d'en payer le prix

Le patron du géant pétrolier américain ExxonMobil estime que pour parvenir à la neutralité carbone en 2050, les particuliers émetteurs de gaz à effet de serre doivent accepter de "payer le prix" et les politiques de lutte contre le changement climatique doivent être plus "agressives".

Selon lui, "les personnes qui génèrent les émissions doivent en prendre conscience et accepter d'en payer le prix". "C'est comme cela que, au bout du compte, on résout le problème".

"Le secret embarrassant dont personne ne parle est le coût de tout cela et qui est prêt à payer", a déclaré Darren Woods, patron du numéro un américain du gaz et du pétrole, dans un podcast du magazine Fortune.

Pour parvenir à l'objectif de neutralité carbone en 2050 fixé lors de la COP28 à Dubaï en décembre, les particuliers "doivent être disposés à payer (...) parce qu'aujourd'hui, nous avons des opportunités pour fabriquer des carburants à faibles émissions de CO2, mais les gens ne sont pas disposés à dépenser l'argent nécessaire", a relevé M. Woods, qui était présent à la COP28.

Il a affirmé qu'il était par exemple possible de produire du carburant durable pour l'industrie aérienne, "mais les compagnies n'ont pas les moyens de payer".

Par conséquent, "nous devons trouver une façon d'abaisser le prix pour accroître la ressource qui apportera la solution et la rendre plus disponible et plus abordable pour commencer la transition" vers une énergie propre.