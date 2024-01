Face à la fronde, l'exécutif repousse sa réforme de l'agriculture

A droite aussi, le chef des députés Républicains, Olivier Marleix, a demandé à l'exécutif de "renoncer dans l'immédiat à cette mesure", affirmant sur France 3 qu'il soutenait "très clairement" la mobilisation des agriculteurs, "y compris les blocages quand il faut se faire entendre".

"Nous avons le devoir d'écouter cette colère et de lui répondre", a insisté le patron de son parti, Eric Ciotti, dans un courrier. Il a demandé au Premier ministre Gabriel Attal "d'annoncer une pause dans la dérive normative".

Les oppositions s'emparent du sujet, à moins de cinq mois des élections européennes.

A commencer par Jordan Bardella, président et tête de liste du Rassemblement national, qui a fustigé samedi depuis la Gironde viticole "l'Europe de Macron qui veut la mort de notre agriculture".

Au même moment, dans le Rhône, M. Attal a pourtant pris la défense du secteur: "Non, nos agriculteurs ne sont pas des bandits, des pollueurs, des personnes qui torturent les animaux, comme on peut l'entendre parfois".

Discours en forme de main tendue aux syndicats agricoles, avant de recevoir à Matignon la FNSEA et Jeunes agriculteurs, lundi à 18H00. Des organisations échaudées par les reports successifs du projet de loi promis il y a plus d'un an par Emmanuel Macron et finalement moins ambitieux que la "loi d'orientation agricole" initialement annoncée.

"On n'est plus à une semaine près, mais il faudra des choses très concrètes", a déclaré à l'AFP le vice-président de la FNSEA Luc Smessaert, qui réclame notamment "d'arrêter la sur-transposition" des normes européennes et "d'appliquer à 100%" la loi Egalim "pour assurer un revenu aux agriculteurs.

A défaut d'avancée rapide, le puissant syndicat a déjà menacé d'amplifier la mobilisation et de chahuter la visite du chef de l'Etat au Salon de l'agriculture, qui se tiendra à partir du 24 février à Paris.