Face à l'inflation de la rentrée, les familles jonglent entre les enseignes

Pour faire face à l'inflation du prix des fournitures scolaires, les parents d'élèves, à quelques jours de la rentrée, misent plus que jamais sur la récupération et la comparaison attentive entre les enseignes, expliquent-ils à l'AFP

En plus de comparer davantage les prix et de privilégier les promotions, les familles ont aussi tout simplement réduit leurs achats de rentrée en juillet, de 12,4% en volume, et de 3,9% en valeur (139,4 millions d'euros de chiffre d'affaires) en comparaison de 2022, constate GfK.

Cette année, son cartable coûte plus cher. Si l'inflation a ralenti à 4,3% en juillet selon l'Insee, elle touche les fournitures scolaires. Leur prix moyen payé en caisse fin juillet a grimpé de 8,9% par rapport à l'année précédente dans les grandes surfaces alimentaires, où sont achetés 9 articles sur 10, analyse le cabinet GfK, qui mentionne la flambée des cours du papier comme une des causes.

"Plus qu'avant, on réutilise les fournitures de l'an passé: cette année, on n'a changé aucun stylo", déclare ainsi Anne-Lise Férat, 37 ans. Elle est vite interrompue par ses deux garçons de 7 et 10 ans, qui rentrent respectivement en CE2 et CM2, excités d'avoir trouvé de nouveaux classeurs dans un magasin de la marque de fournitures Bureau Vallée, à Dijon (Côte-d'Or).

-Strict nécessaire-

Abdel Gaougaou, lui aussi, a fait jouer la concurrence: "On commence par les magasins les moins chers", explique-t-il, penché dans les bacs de pochettes plastiques du magasin Action de Chenôve, en banlieue de Dijon. "Désormais, on ne va dans les magasins spécialisés que si on n'a pas trouvé. Avec le budget serré qu'on a...", explique le père de famille de 54 ans, venu avec sa fille collégienne.