Faillite de BelGaN: quasi plus d'activités

Le fabricant de puces BelGaN d'Audenarde ne travaille presque plus depuis l'annonce de la faillite, soulignent lundi des sources syndicales. Fin de semaine dernière, trois curateurs ont été désignés pour analyser la faillite de l'entreprise et préparer d'éventuelles discussions de rachat. Mais, on ne savait pas lundi si elles se produiront.