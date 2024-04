Farmers Defence Force récolte des fonds pour l'assistance juridique aux agriculteurs

Le mouvement d'agriculteurs Farmers Defence Force (FDF) est occupé à collecter des fonds via une opération de crowdfunding pour financer les actions et fournir une assistance juridique aux agriculteurs. Après environ deux mois, le compteur s'élève à près de 1.800 euros. "Les procédures judiciaires sont coûteuses et ensemble, nous sommes plus forts", déclare Bart Dickens, président de la FDF. La Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA) a mis en place un crowdfunding similaire, qui a déjà permis de récolter près de 8.500 euros.