A Fernana, la pauvreté de paysannes qui désespèrent de l'Etat tunisien

Avec six autres femmes munies d'une simple bêche, elle débarrasse un champ des mauvaises herbes près de Fernana (nord-ouest), sous un soleil brûlant, avant d'emmener l'AFP voir sa rudimentaire maison de briques bâtie par son époux maçon, parti à Sousse, à 300 kilomètres au sud-est.

"Nous sommes très pauvres, en dessous de zéro, mon mari ne travaille pas toujours à cause de problèmes au dos, j'ai l'impression que nous ne sommes pas des Tunisiens, sinon on s'occuperait de nos problèmes", lance cette mère de trois enfants de 15 à 21 ans.

Disant survivre grâce à l'aide de voisins, chez qui elle branche occasionnellement un câble électrique, elle a vu le président Kais Saied, en lice pour un deuxième mandat, rendre visite à des "femmes rurales" mais "on n'a reçu aucune aide" malgré les sollicitations auprès des autorités locales.

Sihem Ghouibi, 55 ans, veuve et mère de cinq enfants qui n'ont pas été au-delà du lycée et sont tous partis de Fernana, se sent également abandonnée: "Où est l'Etat? Personne ne vient nous aider".

- Pas de croissance -

La province de Fernana, dont la moitié des 52.000 habitants vivent dans les campagnes, est l'une des plus déshéritées de Tunisie avec un taux de pauvreté d'environ 37% en 2020, selon un rapport de la Banque mondiale, qui soulignait alors "une faiblesse des infrastructures de base, des taux de chômage et d'analphabétisme élevés et un problème de décrochage scolaire".