Feu vert européen pour un projet pharma avec la Belgique

Avec Med4Cure, la Belgique, la France, l'Italie, la Hongrie, l'Espagne et la Slovaquie souhaitent consacrer jusqu'à un milliard d'euros à la recherche et au développement de nouveaux médicaments et traitements, ainsi qu'à des procédés de fabrication durables dans le secteur pharmaceutique. Le financement public devrait permettre de débloquer 5,9 milliards d'euros d'investissements privés supplémentaires. Treize entreprises, dont la belge OncoRNA, participent au projet.

"Med4Cure couvre les étapes clés de l'ensemble de la chaîne de valeur pharmaceutique et se concentre sur les besoins médicaux non satisfaits, tels que les cancers rares et la résistance aux antimicrobiens", a déclaré la vice-présidente de la Commission européenne en charge de la politique de concurrence, Margrethe Vestager. "Grâce à la mise au point de traitements innovants et de processus de production plus durables, Med4Cure améliorera la qualité des soins de santé et renforcera la préparation de l'Europe aux crises sanitaires."

L'achèvement de l'IPCEI Med4Cure est prévu pour 2036 et devrait permettre de créer 6.000 emplois directs et indirects. Il s'agit de la première IPCEI dans le secteur de la santé.

La Commission a également approuvé mardi un nouveau projet commun sur l'hydrogène.