Fin de chantier au phare "maudit" de Tévennec

Il s'agit de l'unique maison-phare construite en pleine mer en France, entre la pointe du raz et l'île de Sein, à l'extrémité occidentale de la Bretagne. Sa mise en service remonte à 1875.

"On est dans un cadre qui bouge tout le temps, qui est vivant, qui est à la fois dur mais beau", décrit Jean-Charles Caraes, conducteur des travaux pour les Ateliers DLB.

"Il n'y a aucun accès possible sur des quais. On ne peut pas s'amarrer à Tévennec. On y saute, on saute sur le rocher et donc le matériel passe exclusivement par hélico", a-t-il poursuivi.