Fin d'occupation à Orléans, le Convoi de l'eau en route pour Paris

"On lève le siège", a lancé Julien Le Guet, le chef de file de Bassine non merci, une des organisations opposées aux bassines, ces réserves controversées d'irrigation agricole.

Une délégation du Convoi de l'eau avait été reçue la veille, pendant plus de cinq heures, par Sophie Brocas, la préfète de la région Centre-Val de Loire et coordinatrice de bassin, pour réclamer sans succès un moratoire sur les projets de bassines en cours.

Une délégation, composée des représentants du mouvement et d'une centaine de cyclistes, a donné rendez-vous sur le Champs-de-Mars à Paris samedi à 12h pour une conférence de presse. Des déclarations des porte-parole suivront à partir de 12h30, selon un communiqué des Soulèvements de la terre.

Le convoi de l'eau repartira vers 14h, "rejoint par tous ceux et celles qui le souhaitent (...) à travers la capitale pour rejoindre Montreuil où les attendent le festival d'écologie radicale Les Digitales pour une soirée festive", est-il ajouté.

"On a proposé le dialogue, ils l'ont refusé. (...) La bataille, on ne va pas la mener ici. On va la mener comme on sait la mener depuis des années, sur nos territoires, là où on est les plus forts", a insisté Julien Le Guet, sous les acclamations du public présent.