Finalement hésitant, le Bel 20 termine sur une baisse symbolique

Ageas (47,36) et Galapagos (27,22) se distinguaient par des hausses de 1,89 et 1,49% devant KBC (68,94) et UCB (164,45) qui progressaient de 1,09 et 0,92%. Solvay (31,45) et Syensqo (71,73) gagnant 0,26 et 0,15% alors qu'arGEN-X (485,50) cédait 0,51%.

D'Ieteren (197,80) et Umicore (10,35) emmenaient les baisses avec des chutes de 2,66 et 2,63%, WDP (24,74) et Cofinimmo (66,55) reculant de 1,59 et 0,97%, Aedifica (64,30) de 0,77%.