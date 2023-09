Fluxys acquiert une participation dans l'opérateur du réseau de transport de gaz à Oman

Le gestionnaire du réseau gazier en Belgique Fluxys annonce lundi s'engager à acquérir une participation de 4,9% dans OQ Gas Network (OQGN), le gestionnaire du réseau de transport détenu par l'État d'Oman. Les partenaires ont également signé un protocole d'accord pour explorer les domaines de coopération stratégique dans le développement de l'infrastructure d'hydrogène et de CO2 d'Oman.

Le pays de la péninsule d'Arabie a l'ambition de devenir une plaque tournante mondiale de l'hydrogène renouvelable grâce à ses importantes ressources éoliennes et solaires, ainsi qu'à sa situation géographique stratégique qui lui donne accès aux marchés d'importation de l'hydrogène. La Belgique et Oman ont d'ailleurs conclu un accord de coopération pour promouvoir et développer des projets d'hydrogène renouvelable.

OQGN "jouera un rôle essentiel" dans le développement des réseaux d'hydrogène renouvelable du pays et Fluxys a reçu une invitation à en devenir un investisseur dans le cadre du processus d'introduction en bourse de la société omanaise, indique le gestionnaire du réseau gazier. Il s'est engagé à acquérir une participation de 4,9%.