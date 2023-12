Fluxys et le National Gas britannique explorent de nouvelles liaisons transfrontalières

Les gestionnaires des réseaux gaziers belge Fluxys et britannique National Gas vont étudier les avantages d'une liaison hydrogène entre leurs infrastructures respectives, afin d'ouvrir l'hydrogène de la mer du Nord à l'Europe continentale, ont-ils annoncé jeudi après avoir paraphé un Memorandum of Understanding à l'ambassade du Royaume-Uni à Bruxelles.

L'accord intervient à l'occasion des 25 ans d'exploitation de l'interconnecteur de gaz entre Bacton et Zeebrugge. Le Memorandum vise à renforcer la coopération en matière d'infrastructure de décarbonation, en exploitant les ressources énergétiques de la mer du Nord telles que l'énergie éolienne offshore et la production d'hydrogène, et en soutenant le captage, l'utilisation et le stockage du carbone, précisent les partenaires.

Ces derniers "combineront leurs complémentarités, leur expertise et leur vision commune pour développer le transport d'hydrogène à grande échelle et sur de longues distances". Ils étudieront également la possibilité d'étendre leur collaboration au CCU (captage et utilisation du carbone) et au CCS (captage et stockage du carbone), ajoute-t-on.