Fluxys, Pipelink, Socofe et la SFPIM s'associent pour créer un opérateur de réseau CO2

Fluxys Belgium, la filiale du port d'Anvers-Bruges Pipelink, la holding Socofe et la Société fédérale de Participations et d'Investissement (SFPIM) s'associent au sein de "Fluxys c-grid" pour créer un opérateur de réseau CO2, annoncent les quatre acteurs mercredi. Ce nouveau réseau aura pour objectif de soutenir les industries dans leurs efforts de transition vers une industrie à faible émission de carbone.

"Fluxys c-grid" connectera le réseau de CO2 aux infrastructures d'exportation et aux infrastructures des pays voisins, pour que des volumes puissent transiter via une colonne vertébrale de CO2.

"La technique du captage et de l'utilisation/du stockage du carbone (CCUS) est essentielle pour permettre à l'industrie d'atteindre ses objectifs de transition, en particulier dans les secteurs difficiles à décarboner tels que la production d'acier, de ciment et de chaux ainsi que la pétrochimie (...). Pour servir au mieux l'industrie, notre objectif est de connecter le réseau de CO2 aux infrastructures d'exportation et aux infrastructures des pays voisins, pour que des volumes puissent transiter via une colonne vertébrale de CO2", expliquent les quatre entreprises.