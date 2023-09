Foodmaker étend ses activités dans les magasins Rewe en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

La chaîne de restauration et de préparation de repas Foodmaker va étendre ses activités en Allemagne. Les repas seront disponibles dans les magasins Rewe de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. L'objectif est que les repas soient disponibles à terme dans l'ensemble de magasins Rewe allemands.

Les produits du fabricant belge Foodmaker sont déjà disponibles dans les Delhaize, dans les Albert Heijn aux Pays-bas et dans les Monoprix et Franprix en France. La chaîne possède également des restaurants dans différentes villes belges, mais aussi à La Haye et à Paris. La chaîne souhaite également ouvrir "à court terme" ses propres restaurants en Allemagne.