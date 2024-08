Fort irrégulier, le BEL 20 s'est redressé dans l'après-midi

Ageas (44,06) et KBC (69,70) valaient 0,55 et 0,29% de plus que vendredi, AB InBev (55,08) gagnant 0,07% alors que Lotus Bakeries (10.960) revenait à son point de départ.

arGEN-X (474,30) et Syensqo (70,50) reperdaient 0,69 et 0,06% alors que Galapagos (22,42) et UCB (154,30) étaient en hausse de 0,90 et 0,36%, Solvay (31,03) gagnant 0,49%.

GBL (67,70) et Sofina (216,20) s'appréciaient de 0,82 et 0,56%, D'Ieteren (212,20) remontant de 0,28%.

Deceuninck (2,40) et Recticel (12,06) étaient par ailleurs en hausse de 4,3 et 1,8% tandis que Barco (12,33) et Agfa-Gevaert (1,138) s'appréciaient de 2,4 et 3,3%, Proximus (6,635) et DEME (168,40) de 2,1 et 1,7%.

L'évocation d'un nouveau médicament faisait bondir Hyloris (6,72) de 5,3% supplémentaires alors que Sequana Medical (1,05) et IBA (11,76) progressaient de 5,8 et 1,4% contrairement à Biotalys (2,93), négative de 2%.