Forte baisse de la Bourse de Paris, la hausse des taux obligataires pèse

L'indice vedette CAC 40 a abandonné 122,77 points à 7.935,03 points, tombant au plus bas depuis le 2 mai. Mardi, l'indice vedette CAC 40 avait déjà reculé de 0,92%.

La Bourse de Paris a connu mercredi sa pire séance depuis début janvier, reculant fortement de 1,52%, emportée par une hausse des taux d'intérêt obligataires et un rebond de l'inflation allemande qui servent de déclencheurs pour des prises de bénéfices.

Principale publication de la séance, l'inflation en Allemagne est repartie à la hausse en mai pour la première fois depuis six mois, atteignant +2,4% sur un an et +0,1% sur un mois, deux chiffres conformes aux estimations des analystes sondés par Factset.

L'indice des prix à la consommation harmonisé, qui sert à calculer l'inflation globale de la zone euro, est cependant ressorti à 2,8%, un peu plus qu'anticipé et bien au-dessus du chiffre du mois d'avril (2,4%).

"L'inflation résiliente et des émissions d'obligations américaines plus difficiles à passer sur les marchés" ont provoqué "des prises de bénéfices" sur les marchés boursiers, commente Vincent Juvyns, membre de l'équipe stratégie de JPMorgan AM.