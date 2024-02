Fosun envisage de vendre sa participation minoritaire dans Ageas

Le conglomérat chinois Fosun envisage de vendre sa participation minoritaire dans l'assureur Ageas, rapporte lundi l'agence de presse Bloomberg sur la base de sources proches du dossier. Le groupe détient 10% de l'assureur, ce qui en fait le plus grand actionnaire individuel. Il accélère la vente de ses actifs pour réduire sa dette.

Fosun et Ageas n'ont pas commenté l'information.

Aux prix actuels du marché, la part de Fosun vaut 734 millions d'euros. Selon les sources anonymes consultées par Bloomberg, des discussions sont en cours mais il n'est pas certain qu'elles aboutiront à une vente.

En octobre 2022, Fosun avait annoncé sa volonté de se séparer d'un certain nombre d'investissements non stratégiques pour améliorer sa liquidité. Le groupe souhaite se concentrer sur les produits pharmaceutiques, la vente au détail et le tourisme.

Après Fosun, l'Etat belge (via la Société Fédérale de Participations et d'Investissements, SFPI) est le principal actionnaire d'Ageas.