France: à 1,2% sur an, l'inflation a nettement ralenti en septembre, indique l'Insee

Aurore MESENGE

Les prix ont augmenté de 1,2% sur un an en France au mois de septembre, en net recul par rapport à l'inflation de 1,8% enregistrée en août, a indiqué vendredi l'Insee dans une première estimation.

La ralentissement de l'inflation s'explique à la fois par le ralentissement de la hausse des prix des services (2,5% sur un an en septembre après 3% en août) et la diminution des prix de l'énergie (-3,3%) et des produits manufacturés (-0,3%), détaille l'Institut national de la statistique et des études économiques.