France: le gouvernement sous pression des agriculteurs, des actions prévues cette semaine

Le patron du principal syndicat agricole français a annoncé lundi que des "actions" seraient menées "aussi longtemps qu'il sera nécessaire" et appelé une nouvelle fois à des "réponses concrètes" à la "désespérance" des agriculteurs, avant un rendez-vous dans la soirée avec le Premier ministre Gabriel Attal.

Des manifestations provoquées par des charges financières et des normes environnementales jugées trop lourdes.

"Je peux vous dire que dès aujourd'hui et toute la semaine et aussi longtemps qu'il sera nécessaire, un certain nombre d'actions vont être menées", a déclaré le patron de la FNSEA, Arnaud Rousseau, sur France Inter.