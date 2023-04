France: l'Insee dévoile le niveau de la croissance au premier trimestre

Après une hausse de 2,6% du PIB sur l'ensemble de 2022, l'activité économique continuerait de résister et de croître légèrement en début d'année 2023, malgré un sérieux coup de frein amorcé à la fin de l'an dernier et des grèves à répétition contre la réforme des retraites.

Ce taux est un peu en deçà des prévisions plus optimistes de la Banque de France, qui a récemment relevé sa prévision de croissance de 0,1% à 0,2% pour les trois premiers mois de l'année.

En amont de cette première estimation de la croissance enregistrée en début d'année, l'Institut national de la statistique a dit tabler sur une timide hausse de 0,1% du PIB entre janvier et mars, identique à celle enregistrée au quatrième trimestre 2022.

"L'économie est résiliente. Mais cela ne vient clairement pas de la consommation des ménages puisque les intentions d'épargne restent très élevées et qu'on n'observe pas non plus un retrait des dépôts pour financer la consommation", explique Maxime Darmet, économiste chez Allianz Trade, interrogé par l'AFP.

Les ménages font toujours preuve d'un "pessimisme (...) très important", souligne-t-il.

Pesant fortement sur la demande, l'inflation a atteint 5,7% en mars sur un an en France, et même 15,9% pour les produits alimentaires, qui sont désormais les premiers contributeurs à la hausse des prix devant ceux de l'énergie. Ceux-ci se sont assagis après la flambée provoquée par la guerre en Ukraine.