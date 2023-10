France: plusieurs aéroports évacués après "des menaces d'attentat"

De son côté, un porte-parole de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a confirmé des "alertes à la bombe" et des "évacuations des aérogares" mercredi matin sur quatre plateformes - Lille, Lyon, Toulouse et Beauvais (au nord de Paris) - sans être en mesure de donner davantage de détails dans l'immédiat.

Selon le tableau de bord en ligne de la DGAC, trois aéroports subissaient des retards importants peu après midi: Toulouse-Blagnac (deux heures à l'arrivée, une heure et demie au départ), Lille-Lesquin (une heure et demie à l'arrivée et au départ) et Beauvais-Tillé (près de deux heures au départ).

A l'aéroport de Bron - un aéroport d'affaires -, "il y a eu une levée de doutes, le trafic a repris", a précisé la direction de l'aéroport.