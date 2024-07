France: stabiliser la dette publique implique 60 milliards d'euros d'économies en 2025, selon Rexecode

Rappelant que la dette publique tutoyait les 110% du PIB fin 2023, l'institut réputé proche du patronat juge dans une note qu'après les législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet, "la nouvelle Assemblée nationale se trouvera rapidement confrontée au déséquilibre des finances publiques et à la montée de la dette publique de la France."

"La plupart des mesures avancées au cours de la campagne électorale ont un coût budgétaire élevé et leur mise en oeuvre se traduirait par un déséquilibre encore plus marqué et de nouvelles augmentations de la dette publique", avertit encore Rexecode, qui élabore quatre scénarios de finances publiques "pour éclairer les orientations possibles".

Basé sur une prévision de croissance du PIB de 1% en 2025 et une fiscalité stable, le deuxième scénario cherche à identifier le montant des économies nécessaires pour stabiliser la dette autour de 110% du PIB.

"Le calcul montre que la stabilisation" de la dette à son niveau de fin 2023 exigerait "une réduction de dépenses publiques de 60 milliards d'euros dès 2025", écrit Rexecode, qui juge ce scénario insatisfaisant puisqu'il implique des coupes radicales et ne permet pas d'investir suffisamment dans la "décarbonation et la transition climatique".