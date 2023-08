Franchises médicales : le gouvernement envisage un doublement, à 1 euro

"La piste à l'étude est d'augmenter de 50 centimes" la franchise actuelle, "tout en tenant compte des situations les plus difficiles" parmi les patients, a-t-il déclaré sur France 2, alors que le gouvernement est en quête d'économies budgétaires pour 2024.

"Ce qu'on souhaite c'est garantir le financement de la Sécurité sociale" et, "effectivement, on cherche à faire des économies", a remarqué M. Cazenave.

Le ministre a rappelé que le plafond de ces franchises était de 50 euros par an et par patient.

"Depuis 2017, on a augmenté l'accès à la santé, aux lunettes, aux prothèses audio, aux soins dentaire, on continue à financer une santé accessible à tous, mais on doit aussi, en responsabilité, trouver parfois de nouvelles sources de financement pour garantir notre modèle", a fait valoir M. Cazenave.