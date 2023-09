Fréquentation : les aéroports européens très proches des niveaux d'avant-crise en juillet

L'organisation a noté une accélération de la reprise, les aéroports du Vieux continent ayant vu transiter en juin 94,1% du volume de voyageurs de quatre ans plus tôt. Sur un an en juillet, le trafic passagers a crû de 12,8%.

Pour le directeur général d'ACI Europe, Olivier Jankovec, ces chiffres montrent que "les gens accordent plus d'importance que jamais aux voyages de loisirs ou pour des motifs familiaux et amicaux", et sont "d'autant plus remarquables étant donné la hausse du coût de la vie et les hausses record des prix des billets d'avion".

Cité dans un communiqué, M. Jankovec a toutefois prévenu que la reprise restait inégalement répartie.