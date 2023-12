Fuite chimique partiellement colmatée dans une entreprise à Zele

La fuite provient d'un réservoir souterrain de l'entreprise CRC. La société, implantée dans une zone industrielle, fabrique des produits chimiques spécifiques tels que des lubrifiants et nettoyants, principalement destinés aux secteurs de l'électronique et de l'automobile.

Selon la commune, il n'y a pas de danger immédiat pour la population. En dehors de la zone de sécurité, il n'est donc dorénavant plus indispensable de garder fenêtres et portes fermées. "Dans les prochaines heures, la matière chimique restante sera transférée dans un conteneur mobile. La matière est inflammable et explosive, mais non toxique. La cause de la fuite n'est pas encore connue."