Gabriel Attal promet "d'être au rendez-vous" pour les agriculteurs français

Gabriel Attal a appelé mardi à "une exception agricole française" et promis "d'être au rendez-vous" pour répondre à la crise des agriculteurs qui, dans un convoi vers Rungis ou par le blocage d'axes stratégiques, restent déterminés à faire entendre leur colère.

Enumérant plusieurs des mesures destinées à faciliter leur vie, déjà annoncées vendredi, il a rappelé que la crise agricole ne serait pas réglée "en quelques jours". "Nous irons plus loin encore", a-t-il assuré.

Mardi lors de sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale, le Premier ministre français a salué "nos agriculteurs, nos pêcheurs, qui travaillent matin, midi et soir pour nous nourrir".

Illustration de cette volonté, les aides européennes de la Politique agricole commune (PAC), qu'il avait promis d'accélérer, seront versées "d'ici le 15 mars", a-t-il précisé mardi.

Sans donner de détails, il a aussi évoqué un renforcement des aides fiscales aux éleveurs et "un grand plan de contrôle sur la traçabilité des produits", alors que de plus en plus d'agriculteurs ont décidé d'inspecter par eux-mêmes des camions visiblement étrangers sur les routes de France.

Le président Emmanuel Macron, lors d'une visite d'Etat en Suède, s'est de son côté engagé à défendre plusieurs revendications des agriculteurs français à Bruxelles, sur les importations de volaille en provenance d'Ukraine, le projet d'accord commercial entre l'UE et le bloc latino-américain Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay) et les obligations de jachères.