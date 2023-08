Galapagos et arGEN-X ont pesé sur le BEL 20

AB InBev (51,31) était négative de 0,85%, Sofina (207,40) et Melexis (93,40) reculant de 1,61 et 1,53%, Elia (104,10) et Barco (20,76) de 1,51 et 1,80%, Aperam (27,47) et Umicore (26,74) de 0,51 et 1,15%.

Le poids-lourd arGEN-X (442,10) perdait également 1,23% alors que Solvay (104,60) et UCB (79,92) étaient positives de 0,72 et 0,45%.

KBC (69,50) et Ageas (38,31) s'appréciaient par contre de 0,78 et 0,50%, D'Ieteren (161,10) de 0,56%, les immobilières voyant par contre Aedifica (62,20) et Cofinimmo (69,95) reculer de 0,64 et 0,57%, WDP (25,74) de 0,62%.

Kinepolis (48,75) et Belysse (1,045) se distinguaient par ailleurs en bondissant de 3,7 et 4,5%, Bpost (4,592) et EVS (22,60) progressant de 2,1 et 2,2% tandis que ING (13,198) gagnait 0,7% compte tenu de son détachement de coupon.

Mithra (3,06) et Sequana Medical (3,55) bondissaient enfin de 21,7 et 4,7%, Fagron (16,60) gagnant 2,7% alors que Oxurion (0,0025) et Biosenic (0,0478 reperdaient 28,6 et 8,1%, MDxHealth (0,335) et IBA (14,12) reculant de 4 et 2,9%.