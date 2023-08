Galapagos : revenus en hausse mais prévisions de vente en baisse pour le Jyseleca

Galapagos s'attend désormais à ce que les ventes de son médicament pour la polyarthrite rhumatoïde et la colite ulcéreuse se montent entre 100 et 120 millions d'euros au lieu d'une fourchette de 140 à 160 millions d'euros initialement prévue. Le marché et le paysage concurrentiel en Europe pour les inhibiteurs des Janus kinases, la famille de médicaments à laquelle appartient le Jyseleca, "a significativement changé au cours des six derniers mois", explique Galapagos.

La biotech, qui évalue ses besoins en cash pour 2023 à une somme comprise entre 380 et 420 millions d'euros, disposait fin juin d'une trésorerie de 3,9 milliards d'euros.