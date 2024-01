Galapagos signe un accord sur la vente de son médicament Jyseleca

M. Manto a quitté fin 2023 son poste de directeur commercial ainsi que le comité de direction de Galapagos. Selon le CEO et président Paul Stoffels, Michele Manto "a joué un rôle important dans le déploiement de la stratégie commerciale de Galapagos et a grandement contribué au développement et au succès du Jyseleca", qui bénéficie à plus de 20.000 patients en Europe.

Dans le cadre du transfert du Jyseleca, prescrit en traitement contre la polyarthrite rhumatoïde, Galapagos percevra un premier paiement de 50 millions d'euros et pourra prétendre à des rémunérations intermédiaires de 120 millions d'euros ainsi que des retombées sur les ventes européennes. L'entreprise belge contribuera, de son côté, d'ici juin 2025, jusqu'à 40 millions d'euros pour le développement des activités liées au Jyseleca. Des économies comprises entre 150 et 200 millions d'euros devraient être réalisées à la suite de cette vente.