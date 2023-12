Gand et Evergem recevront chacune une indemnité de 192.000 euros

Dans l'affaire concernant les contaminations à la légionelle dans la zone du canal à Evergem qui avaient fait deux morts en 2019, Gand et Evergem recevront chacune une indemnisation de 192.000 euros après un accord trouvé avec la société Stora Enso. L'usine de papier et les trois responsables au sein de l'entreprise avaient trouvé auparavant un accord de reconnaissance de culpabilité avec le ministère public.

Début mai 2019, des foyers de légionellose sont apparus dans la zone portuaire de Gand, touchant principalement des résidents d'Evergem et de la zone du canal de Gand. À la fin du mois, 32 personnes ont été contaminées et deux d'entre elles sont décédées. L'agence flamande de la santé avait mené des recherches et identifié l'usine de papier Stora Enso, située à Langerbrugge, comme étant à l'origine de l'épidémie. L'identité de l'usine avait été gardée secrète durant l'enquête judiciaire, mais la société avait indiqué en juin 2019 que le haut fourneau de la papeterie était une source possible de contamination. La tour de refroidissement a été mise à l'arrêt pendant un certain temps pour subir un entretien et un nettoyage complets.

Le parquet avait demandé et obtenu le renvoi en correctionnelle de l'entreprise ainsi que de trois responsables. Ils doivent répondre de l'homicide involontaire des deux victimes, de coups et blessures involontaires liés aux contaminations, et de manquement au principe de précaution.