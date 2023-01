Gare de l'Est: retour progressif à la normale pour la circulation des trains

Les équipes de SNCF Réseau travaillaient d'arrache-pied mercredi à réparer les installations détruites la veille par un "acte de sabotage" à l’est de Paris, permettant au trafic de reprendre progressivement à la Gare de l’Est.

A la mi-journée, 3 trains sur 4 circulaient pour le TGV Est contre 1 sur 3 à l'heure de pointe le matin.

La SNCF se garde bien pour le moment d'avancer une date de retour à la normale, mais celui-ci pourrait intervenir vendredi. SNCF Voyageurs a toutefois promis un point sur les prévisions de trafic à 17H00.

Plus aucun TGV n'est dérouté vers la Gare de Lyon ou la Gare du Nord et la situation s'est aussi améliorée sur la ligne "P Nord" vers Meaux et Château-Thierry.

"C'est un travail à la fois titanesque en termes de nombre de câbles à remplacer dans les délais impartis mais c'est aussi un travail de fourmis", a expliqué Tom Danckaert, dirigeant de l'unité de maintenance de l'Infrapôle Paris Est, dans une vidéo diffusée par SNCF Réseau. L'incendie a embrasé environ 600 câbles électriques d'un poste d'aiguillage à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne).

"Les câbles de signalisation et de télécom, ce sont des câbles sur lesquels transitent un grand nombre de circuits et sur lesquels on ne peut pas se permettre de faire d'erreurs en termes de raccordements", a détaillé Tom Danckaert. D'après l'ingénieur, ce travail "va mobiliser facilement une centaine de personnes directement ou indirectement pendant trois jours et trois nuits". - Pas d'amalgame - Concernant l'enquête, le parquet de Meaux a indiqué que le "portillon d'accès aux voies de la SNCF (avait été) ouvert sans aucune trace d'effraction". Les auteurs ont ensuite déplacé les panneaux en béton condamnant l'accès à une trappe où se trouvaient les coffrets abritant les câbles électriques. L'incendie est l'oeuvre de personnes connaissant "forcément bien le réseau", ont confié plusieurs cadres de la compagnie ferroviaire interrogés par l'AFP. Un ancien secrétaire général de l'Unsa-Ferroviaire, Roger Dillenseger, n'a pas exclu que des cheminots puissent être derrière ce sabotage.