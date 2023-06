Gaz: J-2 avant la fin du tarif réglementé et la fin du bouclier tarifaire

L'extinction des tarifs réglementés de vente de gaz (TRVG), prévue le 30 juin, approche pour 5,5 millions d'abonnés, le même jour que la fin du bouclier tarifaire sur le gaz. Comment va se dérouler cette transition, et à quel prix?

Il restait au 31 mars, sur 11 millions d'abonnés au gaz, quelque 2,5 millions de clients résidentiels au TRVG, essentiellement chez le fournisseur historique Engie, et environ 3 millions de clients en offre indexée sur ce tarif.

Mardi, une cinquantaine d'opposants à la suppression du TRV, syndicalistes et parlementaires, se sont rassemblés devant l'Assemblée nationale, craignant que cette disparition ne fragilise les ménages les plus modestes et, à terme, ne fragilise la filière gazière, au profit de l'électricité.

- Que va-t-il se passer? -

Pas de panique: il n'y aura aucune coupure de gaz. Les consommateurs qui n’auront pas souscrit d'abonnement au 30 juin chez un autre opérateur basculeront automatiquement le 1er juillet sur une offre par défaut chez leur fournisseur historique - entreprise locale de distribution ou Engie, qui propose un contrat relais baptisé Passerelle, résiliable sans frais à tout moment, comme tous les contrats résidentiels.