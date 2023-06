Giorgio Armani ou l'insoutenable légèrete de l'élégance

Les gilets sont portés à même la peau, assortis à des vestes croisées amples et ultra-légères et des pantalons à pinces. Le foulard noué autour du cou et le chapeau porté négligemment à la main complètent le nouveau look Armani.

Giorgio Armani a puisé son inspiration sur la côte Adriatique, intrigué par "la vision de l'élégance d'une certaine population" de cette région, confie-t-il à l'issue du show.

"Ils portent toujours des choses très confortables et douces qui caressent le corps sans le contraindre et c'est une façon de s'habiller qui est à la fois élégante et commode", explique le styliste âgé de 88 ans.