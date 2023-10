GM retire tous les taxis autonomes de la circulation aux États-Unis

Le constructeur automobile américain General Motors (GM) ne proposera pour le moment plus de taxis autonomes dans les rues des Etats-Unis. Cette semaine, la licence des "robotaxis" a été suspendue en Californie, où le constructeur est soupçonné d'avoir dissimulé la séquence vidéo d'un accident avec un piéton à San Francisco.

La filiale GM Cruise disposait de 400 taxis autonomes dans la ville de San Francisco et de 200 autres à Austin, Houston et Phoenix. Un de ces véhicules a freiné trop tard à San Francisco et a percuté un piéton, avant de continuer à rouler quelques mètres alors que la personne se trouvait toujours sous la voiture. GM Cruise n'a pas répondu à la demande de diffusion des images de l'accident.

L'organisme fédéral National Highway Traffic Safety Administration enquête sur l'incident.