Google a bloqué 5,5 milliards de publicités l'an dernier

Le géant technologique a également restreint plus de 6,9 milliards de publicités et suspendu plus de 12,7 millions de comptes d'annonceurs en 2023. Cela représente une augmentation de près du double par rapport à l'année précédente.

Google a en outre bloqué ou restreint la diffusion de publicités sur plus de 2,1 milliards de pages d'éditeurs, contre 1,5 milliard de pages en 2022, et pris des mesures d'application plus larges au niveau des sites sur plus de 395.000 sites d'éditeurs, contre 143.000 en 2022.

L'intelligence artificielle (IA) pose de nouveaux défis, écrit Google dans son rapport. "Nous les prenons au sérieux", assure la société américaine, notamment en investissant dans des moyens de détecter et de bloquer rapidement les contenus malveillants générés par l'IA.

L'intelligence artificielle aide, parallèlement, Google à faire appliquer ses règles en matière de publicité. "Depuis des années, nous sommes ainsi en mesure de détecter et de bloquer des milliards de publicités nuisibles avant même que quiconque puisse les voir."